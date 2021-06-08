Минэкономики разрабатывает цифровую платформу оценки реализации госпрограмм

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Также министр сообщил, что предусматривается внедрение на практике оценки эффективности реализации госпрограмм не только на уровне страны, но на уровне регионов. Говоря об эффективности реализации госпрограмм в предыдущей пятилетке, Александр Червяков отметил, что в целом они выполнялись хорошо. На их реализацию потрачено 357 миллиардов рублей. Но есть и проблемные моменты.