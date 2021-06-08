Министерство экономики разрабатывает цифровую платформу оценки реализации госпрограмм. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Александр Червяков перед заседанием президиума Правительства, где рассматривается эффективность реализации госпрограмм в 2016–2020 годах.
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– Наша задача, чтобы не чиновник оценивал качество оказываемых и выполняемых услуг государственной программы, а люди участвовали в оценке. Для этого Министерство экономики разрабатывает цифровую платформу, где помимо мониторинга выполнения государственных программ будет осуществляться опрос населения о выполнении тех или иных мероприятий.
Также министр сообщил, что предусматривается внедрение на практике оценки эффективности реализации госпрограмм не только на уровне страны, но на уровне регионов. Говоря об эффективности реализации госпрограмм в предыдущей пятилетке, Александр Червяков отметил, что в целом они выполнялись хорошо. На их реализацию потрачено 357 миллиардов рублей. Но есть и проблемные моменты.
– Очень важно проанализировать проблемные вопросы, которые у нас возникали в процессе реализации госпрограмм. Среди них – строительство инфраструктуры для индивидуального жилья. Тут у нас есть сдерживающие предпосылки. Вторая проблема касается дорог и мостов. Третье направление связано с государственной программой аграрного бизнеса.
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Минэкономики разрабатывает цифровую платформу оценки реализации госпрограмм
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