Минэкономики приняло участие в благотворительной акции «Наши дети»

В декабре среди сотрудников министерства был организован добровольный сбор средств для подшефного детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, помощь которому наш коллектив оказывает уже 11 лет.Сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь и другие сотрудники ведомства посетили детский дом-интернат, приняли участие в новогоднем утреннике и вручили подарки: велосипеды, комплекты пижам и одежды для воспитанников, игрушки и канцелярские товары. Часть подарков была передана детям заблаговременно, еще до утренника, во исполнение того, что дети попросили в своих письмах у Деда Мороза.В празднике приняли участие и представители других организаций, которые помогают детскому дому: председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталья Павлюченко, старший помощник прокурора г. Минска по надзору за исполнением законодательства несовершеннолетних и молодежи Егор Дорожко.Воспитанники интерната поздравили гостей с Новым годом, вручив им подарки – украшения, сделанные собственными руками.Фото: пресс-служба Министерства экономики