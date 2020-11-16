Изменения в Указ от 9 октября 2017 года № 364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, информирует БЕЛТА.
Проектом указа уточняется понятие "инструмент", дополняются критерии отнесения к ремесленной деятельности "иной деятельности по созданию предметов творчества", дается определение термину "деятельность, осуществляемая с применением ручного труда".
Как сообщается в Министерстве экономики, приятие проекта указа позволит устранить неоднозначные нормы, уменьшить число обращений граждан, не допустить случаев отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильного трактования норм Указа № 364.
Организатором общественного обсуждения стало Министерство экономики. Замечания и предложения можно внести по 26 ноября в специальную тему, которая находится на Правовом форуме Беларуси.
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Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
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Фото: Виталий ГИЛЬ