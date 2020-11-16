Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности

Проектом указа уточняется понятие "инструмент", дополняются критерии отнесения к ремесленной деятельности "иной деятельности по созданию предметов творчества", дается определение термину "деятельность, осуществляемая с применением ручного труда".Как сообщается в Министерстве экономики, приятие проекта указа позволит устранить неоднозначные нормы, уменьшить число обращений граждан, не допустить случаев отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильного трактования норм Указа № 364.Организатором общественного обсуждения стало Министерство экономики. Замечания и предложения можно внести по 26 ноября в специальную тему, которая находится на Правовом форуме Беларуси.