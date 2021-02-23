Министерство экономики ожидает в первом квартале рост ВВП на 0,3–0,5 процента. Об этом заявил журналистам министр экономики Александр Червяков перед началом заседания Совета Министров, где будут рассматриваться итоги социально-экономического развития страны за 2020 год.
– Эффект низкой базы, которую мы имели в прошлом году, связанный с недопоставкой нефти и отсутствием контрактов по калийным удобрениям, будет снивелирован. По нашим оценкам, в первом квартале мы будем иметь прирост около 0,3–0,5 процента.
Министр отметил, что ресурсы и резервы есть.
– И сегодня на Совете Министров мы будем рассматривать именно резервы и ресурсы для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами поставил Глава государства. Они касаются трех направлений. Это развитие внутреннего рынка. Второе направление – запуск инвестиционного цикла. И третье направление – экспортная стратегия. На этих трех векторах мы сосредоточим наше внимание и будем их рассматривать на Совете Министров.
Фото: БЕЛТА
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Минэкономики озвучило прогноз роста ВВП в первом квартале 2021 года
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