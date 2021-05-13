Министерство экономики в честь столетнего юбилея экономических органов Беларуси запускает цикл лекций в высших учебных заведениях. Планируется, что заместители министра экономики в мае посетят более 15 вузов в каждой из областей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Фото их архива
Замминистра Татьяна Бранцевич 12 мая провела первую лекцию для студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. Во время встречи рассказали про историю ведомства, обсудили, как труд государственных экономистов определял развитие страны.
– Минувшее столетие ознаменовало масштабные, поистине эпохальные сдвиги в жизни белорусского народа, развитие его национальной государственности и экономики. За это время он возродился как самобытная и самодостаточная нация, сумел реализовать свой проект государственного и социального строительства. Беларусь превратилась в мощную, промышленно развитую державу, совершила колоссальный рывок в социально-экономическом и культурно-гуманитарном отношении, – сказала она.
По словам замминистра, во всех этих успехах и советской, и независимой Беларуси есть заслуги и Министерства экономики. Изначально его создавали как государственный институт нового типа для управления народным хозяйством страны как одной большой фабрикой. Впоследствии госплан превратился в инструмент политики развития, "мозговой центр" Правительства. С помощью него вырабатывались важнейшие стратегические решения, а затем и обеспечивалась организация их выполнения.
– И сейчас, в начале нового витка своей истории, коллектив Министерства экономики с полной самоотдачей выполняет свой профессиональный долг, обеспечивая устойчивое и непрерывное управление экономикой страны, – уточнила Татьяна Бранцевич.
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Минэкономики организовало цикл лекций к 100-летию экономических органов Беларуси
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