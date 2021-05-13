Минэкономики организовало цикл лекций к 100-летию экономических органов Беларуси

Фото их архива

Замминистра Татьяна Бранцевич 12 мая провела первую лекцию для студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. Во время встречи рассказали про историю ведомства, обсудили, как труд государственных экономистов определял развитие страны.– сказала она.По словам замминистра, во всех этих успехах и советской, и независимой Беларуси есть заслуги и Министерства экономики. Изначально его создавали как государственный институт нового типа для управления народным хозяйством страны как одной большой фабрикой. Впоследствии госплан превратился в инструмент политики развития, "мозговой центр" Правительства. С помощью него вырабатывались важнейшие стратегические решения, а затем и обеспечивалась организация их выполнения.– уточнила Татьяна Бранцевич.