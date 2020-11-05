Об этом заявила замминистра экономики Анжелика Никитина на открытии национальной экспозиции на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, пишет БЕЛТА.
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Она отметила, что Беларусь и Китай являются друг для друга надежными союзниками и стратегическими партнерами.
«По итогам 2019 года наш внешний товарооборот превысил $5 млрд. Несмотря на пандемию, в текущем периоде мы практически сохранили товарооборот на уровне значений аналогичного периода прошлого года, а внешнеторговый оборот услугами смогли даже нарастить на 21%», – подчеркнула Анжелика Никитина.
Она добавила, что в условиях внешних вызовов отношения между Беларусью и Китаем продолжают развиваться. «Мы уже создаем новые механизмы взаимодействия, углубляем интеграции на различных уровнях от госорганов до предприятий различными способами и методами», – уточнила замминистра экономики.
Также Анжелика Никитина подчеркнула, что Беларусь стремится и готова наращивать присутствие качественных белорусских товаров на китайском рынке. «Партнерство с Китаем – это наш осознанный выбор, но, чтобы достичь значимых результатов в условиях сложной мировой ситуации, мы должны быть настойчивы и упорны. Трудности временные, эпидемия закончится, и я верю, что в скором времени мы вернемся к привычному для нас темпу сотрудничества», – подытожила она.
Фото: БЕЛТА
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Минэкономики: Беларусь готова наращивать присутствие своих товаров на китайском рынке
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