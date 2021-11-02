Минчанка ввела реквизиты своей банковской карты на фишинговом сайте и лишилась крупной суммы

Жительница столицы пыталась продать парогенератор через интернет, но лишилась крупной суммы.
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– Во Фрунзенское РУВД Минска обратилась 20-летняя минчанка и заявила, что стала жертвой мошенников. Девушка лишилась более 3 тысяч рублей. Она разместила на одной из торговых площадок в интернете объявление о продаже парогенератора. Вскоре в мессенджере начала переписываться с потенциальным покупателем. Мужчина представился студентом из Витебска и попросил переслать ему товар с помощью сервиса онлайн-доставки. Он отправил девушке ссылку на сайт, где требовалось ввести реквизиты платежной карты. Пострадавшая ввела необходимые данные и спустя время обнаружила, что с ее счета исчезли все накопления. Фигурант оставил на карте около 100 рублей. После этого он перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, – пояснила оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности Палина Дзержинская.
Правоохранители напоминают, что для хищения денег мошенники могут использовать поддельные страницы, которые очень схожи с реальными сервисами. Чтобы не пострадать от таких действий, не нужно переходить по ссылкам, которые незнакомцы отправляют в мессенджерах. Следует проверять название интересующего вас ресурса в поисковике, обращать внимание на оформление настоящего сайта, изучать принцип его работы, посмотреть правила пользования.