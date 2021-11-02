Минчанка ввела реквизиты своей банковской карты на фишинговом сайте и лишилась крупной суммы

Архивное фото

– пояснилаПравоохранители напоминают, что для хищения денег мошенники могут использовать поддельные страницы, которые очень схожи с реальными сервисами. Чтобы не пострадать от таких действий, не нужно переходить по ссылкам, которые незнакомцы отправляют в мессенджерах. Следует проверять название интересующего вас ресурса в поисковике, обращать внимание на оформление настоящего сайта, изучать принцип его работы, посмотреть правила пользования.