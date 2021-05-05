Минчанка убила мужа на глазах у детей – ее приговорили к 10 годам колонии

По данным следствия, обвиняемая и ее муж вместе праздновали Новый год 31 декабря 2020 г. Известно, что супруги были в напряженных отношениях. Праздничным вечером они стали ссориться из-за пиццы – посыпались оскорбления. В итоге женщина схватила нож и нанесла мужу удар в грудную клетку – мужчина скончался. Все это видели трое несовершеннолетних детей.Во время предварительного расследования обвиняемая пояснила, что убила супруга из-за опасений за себя и жизнь их детей. Но в ходе расследования свидетели сообщили, что воспитанием детей в основном занимался только отец, при этом мужчина не представлял опасности для семьи.Дети переданы под опеку родственников их погибшего отца.Женщину признали виновной в убийстве и приговорили к 10 годам исправительной колонии в условиях общего режима.Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.