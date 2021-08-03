Минчанка стала жертвой мошенников и лишилась 37 тысяч рублей

Было установлено, что 4 июня 2021 года в мессенджере Viber 64-летней женщине позвонил якобы работник службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке, что ее денежные средства под угрозой из-за действий мошенников. Женщину убедили в том, что она должна снять все деньги и положить их на счет в другом банке. Поверив злоумышленнику, пенсионерка еще и взяла кредит на сумму 5800 рублей. Она также установила на свой телефон приложение удаленного доступа. Таким образом мошенники узнали реквизиты ее банковских карт, авторизовались в интернет-банкинге и стали дистанционно распоряжаться средствами потерпевшей.Таким образом в период с 4 по 16 июня 2021 года неизвестным удалось завладеть денежными средствами пенсионерки на общую сумму более 37 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК РБ. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.