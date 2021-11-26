Минчанка поверила интернет-мошенникам и лишилась 36 тысяч рублей

На днях 66-летняя жительница столицы обратилась во Фрузенское РУВД Минска и сообщила, что с ее счета мошенники похитили более 36 тысяч рублей.
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Пострадавшая – руководитель одной из столичных организаций – редко пользовалась смартфоном. Все важные вопросы решала с помощью ноутбука. Поэтому и была уверена, что проблема вишинга ее не коснется.
Начальник отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска Екатерина Цевелюк рассказала sb.by подробности преступления:
– Женщине позвонили в мессенджере и вежливо сообщили о проблемах с ее банковским счетом. Минчанка не растерялась и отказалась говорить с якобы сотрудником отдела безопасности банка. Спустя время поступил звонок с другого номера. Мужчина представился следователем и попросил помочь привлечь к ответственности кибермошенников, которые обманывают доверчивых минчан и крадут у них со счетов деньги. На этот раз звонивший разговаривал агрессивно, напористо. Возможно, именно это и сработало. Он даже упрекнул собеседницу в том, что она якобы не хочет помогать правоохранителям и пострадавшим. Под весом этих аргументов женщина и сдалась, – пояснила милиционер.
Фото Фрунзенского РУВД
Минчанка установила на компьютер приложение удаленного доступа и ввела данные для входа в интернет-банкинг. Также продиктовала собеседнику коды из СМС. Все это время неизвестные следили за действиями на экране ПК, и спустя несколько минут со счета пропали все деньги – более 36 тысяч рублей.
Екатерина Цевелюк подчеркивает: потерпевшая призналась милиционерам, что много раз слышала о подобных интернет-преступлениях. Офицер дала совет:
– Поняв, что с чужого номера звонит не ваш знакомый, - сразу кладите трубку. Также рекомендую найти в интернете номер своего банка и набрать его. Оператор точно подскажет, были ли зафиксированы подозрительные операции, – добавила она.
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