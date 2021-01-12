Столичные оперативники задержали 30-летнюю жительницу столицы. Девушка подделывала медицинские рецепты на приобретение лекарственного средства и принимала его инъекционно. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.
Фото: pixabay.com
Подозреваемая была задержана, когда заполняла очередной поддельный бланк. Она рассказала, что ксерокопировала на принтере бланки, взятые когда-то у врача, после чего вписывала данные рецепта на нужное лекарство и покупала его с целью инъекционного потребления. Милиционеры изъяли около десяти поддельных рецептов.
Известно, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности.
Материал проверки по данному факту передан в Октябрьский (г. Минска) РОСК, где действиям женщины дана правовая оценка.
Опубликовано:
5658
Минчанка покупала лекарства с психотропом по поддельным рецептам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter