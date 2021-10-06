Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения

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В милицию обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и ювелирные изделия.Было установлено, что 10 тысяч долларов, 750 евро и 4 золотые цепочки из квартиры заявительницы похитила ее 30-летняя невестка.Женщина объяснила, что нуждалась в деньгах, поскольку нигде не работает. Украденные деньги (половину от всей суммы) она потратила на алкоголь, еду и одежду.Следователями дана правовая оценка действиям минчанки, возбуждено уголовное дело за кражу.Видео ГУВД Мингорисполкома