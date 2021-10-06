Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения

Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения

Сотрудники Первомайского РУВД столицы задержали минчанку, которая подозревается в краже крупной суммы денег и золотых украшений. Подробности сообщаются в Telegram-канале минской милиции.

Подписаться

В милицию обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и ювелирные изделия. 

Было установлено, что 10 тысяч долларов, 750 евро и 4 золотые цепочки из квартиры заявительницы похитила ее 30-летняя невестка. 

Женщина объяснила, что нуждалась в деньгах, поскольку нигде не работает. Украденные деньги (половину от всей суммы) она потратила на алкоголь, еду и одежду. 

Следователями дана правовая оценка действиям минчанки, возбуждено уголовное дело за кражу.

Видео ГУВД Мингорисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы