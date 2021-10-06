Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения

Сотрудники Первомайского РУВД столицы задержали минчанку, которая подозревается в краже крупной суммы денег и золотых украшений. Подробности сообщаются в Telegram-канале минской милиции.
В милицию обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и ювелирные изделия.
Было установлено, что 10 тысяч долларов, 750 евро и 4 золотые цепочки из квартиры заявительницы похитила ее 30-летняя невестка.
Женщина объяснила, что нуждалась в деньгах, поскольку нигде не работает. Украденные деньги (половину от всей суммы) она потратила на алкоголь, еду и одежду.
Следователями дана правовая оценка действиям минчанки, возбуждено уголовное дело за кражу.
Видео ГУВД Мингорисполкома