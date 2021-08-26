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  2. Минчанка поблагодарила милиционера за помощь в разрешении ДТП

Минчанка поблагодарила милиционера за помощь в разрешении ДТП

Жительница столицы уже не первый раз выражает признательность милиционерам за помощь. 
Утром 2 августа 2021 года на улице Притыцкого в Минске произошло ДТП. Столкнулись автомобиль под управлением минчанки и такси. 

На место аварии прибыл инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Дмитрий Скорый. Он  оформил обстоятельства ДТП (таксист нарушил ПДД и повернул из полосы, где данный маневр запрещен, в результате чего повредил правое крыло автомобиля женщины), составил протокол об административном правонарушении, а затем подробно разъяснил обеим сторонам порядок дальнейших действий. 

Людмила Шмарловская, которая находилась на пассажирском сиденье пострадавшего авто, выразила милиционеру благодарность за ответственный подход к работе. 

– Моя благодарность Дмитрию  Скорому – это благодарность всему личному составу МВД, – подчеркнула жительница столицы. – Благодаря вам мы чувствуем себя под защитой в нашей свободной Беларуси. 

Женщина выражает признательность милиционерам уже не впервые. В августе 2018-го она, будучи за рулем автомобиля, также попала в ДТП. На место происшествия тогда прибыл сотрудник ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Николай Третьяк – милиционер помог поменять колесо. 


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Но и это еще не все. Годом ранее в дороге у минчанки разрядился аккумулятор в автомобиле. Она пыталась остановить проезжающие мимо машины, чтобы попросить о помощи, но никто из водителей не реагировал. Сотрудник ГАИ, фамилию которого собеседница не вспомнила, помог завести транспортное средство. 

Видео ГИОС Фрунзенского РУВД Минска 
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