Минчанка напала на врача, приревновав к своему парню

Инцидент произошел утром 28 декабря прошлого года. По данным следствия, 24-летняя девушка пришла в районную поликлинику Фрунзенского района Минска. Зайдя в кабинет к заведующей одним из отделений, минчанка беспричинно ударила ее и хватала за волосы. На крики из кабинета прибежали пациенты, которые остановили минчанку. Девушка скрылась с места происшествия. Через несколько дней она снова вернулась в медучреждение. В коридоре 24-летняя минчанка столкнулась с заведующей уже другого отделения поликлиники, которую ударила и стала хватать за волосы. На помощь врачу, как и в прошлый раз, пришли пациенты учреждения.Оперативники установили, что обвиняемая состояла в отношениях с парнем, который незадолго до инцидента решил их прекратить. Она много раз приходила к нему на работу, повреждала его машину, совершала иные противоправные действия. Выяснив, что у бывшего парня появилась новая девушка, минчанка установила ее личные данные, в том числе и место работы – заведующая в районной поликлинике, и отправилась к ней.По данному факту 24-летней местной жительнице предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) УК РБ. Девушка заключена под стражу. В виду ее нестабильного психического состояния следователи назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Отмечается, что своими противоправными действиями она повлекла срыв в нормальной деятельности учреждения здравоохранения.Минчанка нигде не работает, ранее уже привлекалась к административной ответственности. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана в ходе следствия.Расследование продолжается.