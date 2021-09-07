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Минчанка больше года незаконно получала зарплату

Жительница столицы больше года получала заработную плату, хотя на самом деле не работала. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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"В 2015 году заведующая яслями-садом устроила свою дочь в учреждение уборщицей. Девушка, которой на тот момент был 21 год, сначала ходила на работу, а с сентября 2017-го перестала", – прокомментировали в милиции. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД установили, что девушка продолжала получать и тратить заработную плату. В октябре 2018 года руководитель сада уволила дочь, но противоправный факт все равно был выявлен. 

Сумма похищенного у учреждения образования составила более BYN 2 тыс. По факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Обе женщины раскаялись в содеянном и признали вину. 

Видео ГУВД Мингорисполкома
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