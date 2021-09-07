Минчанка больше года незаконно получала зарплату

Жительница столицы больше года получала заработную плату, хотя на самом деле не работала. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
"В 2015 году заведующая яслями-садом устроила свою дочь в учреждение уборщицей. Девушка, которой на тот момент был 21 год, сначала ходила на работу, а с сентября 2017-го перестала", – прокомментировали в милиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД установили, что девушка продолжала получать и тратить заработную плату. В октябре 2018 года руководитель сада уволила дочь, но противоправный факт все равно был выявлен.
Сумма похищенного у учреждения образования составила более BYN 2 тыс. По факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Обе женщины раскаялись в содеянном и признали вину.
Видео ГУВД Мингорисполкома