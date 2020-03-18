Минчанину отказали в приемке реконструкции частного дома. Вмешался КГК

Как рассказали хозяева, супруги Алексей и Юлия Дроботенко, участок был продан почти сразу после войны двум братьям и сестре. Соответственно, у каждого из них была своя часть в доме. Одну треть в 1996 году и купил заявитель, в 2000 году выкупил вторую. В этой квартире и жила семья с четырьмя детьми (старший сейчас уже вырос и живет отдельно), когда в какой-то момент не решила, что надо улучшить условия. И обратилась в местную администрацию с проектом реконструкции, который разрабатывал нанятый архитектор. Как отметил Алексей Дроботенко, они в процессе реконструкции дома с переделкой чердака под мансарду даже соседям их часть обновили, чтобы вся постройка смотрелась в едином стиле.Примечательно, что семью даже сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории "многодетная семья", раз уж они взялись за реконструкцию своего дома., — рассказала Юлия. —Представители администрации Первомайского района к признакам многоквартирности отнесли то, что на первом этаже вход в жилые комнаты отгорожен от лестницы, ведущей на мансарду, а также "набор помещений на каждом этаже соответствует определению самостоятельной квартиры".К слову, несколько лет назад КГК совместно с Генеральной прокуратурой проводили масштабную проверку, в ходе которой в районах усадебной застройки были выявлены свыше 70 домов, в которых под видом блокированных домов велось строительство многоквартирных хором., — отметила заместитель начальника главного управления контроля по городу Минску КГК Вера Мацулевич. Она обратилась к представителям администрации района:Свое решение представители местной власти аргументировали тем, что по итогам совещания с участием заместителя председателя Мингорисполкома был подписан протокол, в котором указано не допускать приемку в эксплуатацию жилых домов с признаками многоквартирности., — резюмировал Леонид Анфимов и добавил, что такая реконструкция важна семье и на перспективу: когда дети вырастут, им возможность быть рядом с родителями, но все же немного изолированно, будет очень кстати. По мнению главы контрольного ведомства, если руководствоваться подходами местной власти, то любому человеку, у которого двухуровневая квартира, можно сказать, что у него есть условия для создания второго изолированного жилья.Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский прямо на месте ответить, какой позиции придерживается столичная мэрия, не смог. Поэтому Леонид Анфимов дал неделю на рассмотрение всех нюансов и принятие решения, подчеркнув позицию КГК по этому вопросу: подход должен быть человеческий, а не бюрократический.