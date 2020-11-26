Сотрудники Департамента охраны МВД задержали минчанина, который зарезал свою племянницу и нанес ножевые ранения ее возлюбленному.
– Трагедия произошла в семье 22 ноября: в одной из квартир микрорайона Чижовка проживали подозреваемый с супругой и его племянница. Последняя пригласила в тот вечер в гости своего ухажера - между членами семьи произошла бытовая ссора . 51-летний хозяин квартиры зарезал свою родственницу, она скончалась на месте. От его рук пострадал и гость, его госпитализировали с ранением живота, – поделилась старший инспектор группы информации и общественных связей Департамента охраны МВД Анастасия Марченко.
Представитель ДО также пояснила, что после совершения преступления мужчина выбежал из квартиры и пытался скрыться. Соседи увидели это и указали, в каком направлении лучше искать: правоохранители оперативно задержали фигуранта. При осмотре обнаружили спиртное и нож. При задержании он поинтересовался, жива ли племянница.
Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за убийство и покушение на убийство. Подозреваемый ранее судим за кражи.
Видео: МВД
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Минчанин зарезал свою племянницу и ранил ее парня
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