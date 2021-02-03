Минчанин задержан за серию квартирных краж

В «102» позвонил житель одной из столичных многоэтажек и рассказал, что из его незапертой квартиры неизвестный похитил $6,4 тыс. В момент пропажи денежных средств минчанин находился дома.Проведя необходимые оперативные мероприятия, милиционеры задержали 32-летнего минчанина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за квартирные кражи. При осмотре квартиры мужчины сотрудники милиции обнаружили похищенные денежные средства.Подозреваемый пояснил, что часть денег он потратил на покупку одежды, продуктов и спиртного. Установлено, что он причастен к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Фрунзенского, Центрального, Партизанского и Ленинского районов столицы.По информации оперативников, домушник пробирался в подъезды жилых домов, где находил незапертые входные двери квартир, а после заходил внутрь и похищал деньги. С его слов, иногда в момент кражи хозяева находились дома, но не видели его.Материалы проверки переданы в Центральный (РОСК) Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка.