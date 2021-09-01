Минчанин за ночь потратил более тысячи рублей с чужой банковской карты

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Выяснилось, что задержанный отдыхал в увеселительном заведении, где познакомился с мужчиной, который дал новому знакомому свою банковскую карту и позволил расплатиться ей за спиртное.Владелец карты уехал домой, так и не забрав ее у собутыльника. А задержанный посетил несколько увеселительных заведений, где заказывал и оплачивал чужой банковской картой спиртное, еду и сигареты для себя, а также других посетителей.Известно, что парень работает барменом, ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от прохождения воинской службы.Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Беларуси, где в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Видео ГУВД Мингорисполкома