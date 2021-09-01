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  2. Минчанин за ночь потратил более тысячи рублей с чужой банковской карты

Минчанин за ночь потратил более тысячи рублей с чужой банковской карты

Житель столицы в баре познакомился с мужчиной и потратил с его банковской карты 1700 белорусских рублей. Его задержали оперативники. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной милиции.

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Выяснилось, что задержанный отдыхал в увеселительном заведении, где познакомился с мужчиной, который дал новому знакомому свою банковскую карту и позволил расплатиться ей за спиртное. 

Владелец карты уехал домой, так и не забрав ее у собутыльника. А задержанный посетил несколько увеселительных заведений, где заказывал и оплачивал чужой банковской картой спиртное, еду и сигареты для себя, а также других посетителей. 

Известно, что парень работает барменом, ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от прохождения воинской службы. 

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Беларуси, где в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. 

Видео ГУВД Мингорисполкома
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