Минчанин выстрелил из ружья в своего знакомого и сам позвонил в милицию

Установлено, что утром в минувшую субботу житель столицы приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, в гараже на придомовой территории он увидел своего 43-летнего знакомого и остановился, чтобы с ним пообщаться. Во время разговора они поссорились. Минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и начали оказывать мужчине первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. По дороге в больницу местный житель скончался.В это время столичный житель позвонил в милицию и рассказал о трагедии. Правоохранители задержали мужчину на его даче.В отношении 48-летнего жителя Минска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК. Он допрошен. С ним проводятся необходимые следственные действия. Мотив совершения преступления устанавливается.Известно, что подозреваемый ранее судим не был, работает слесарем-сантехником на одном из минских предприятий, женат, воспитывает 4 детей (двое из них несовершеннолетние). Он увлекается охотой и имеет разрешение на хранение охотничьего оружия.Расследование продолжается.Фото УСК по Витебской области