Минчанин выращивал коноплю в лесу около своей дачи

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Оперативники задержали мужчину. У него обнаружили и изъяли один килограмм марихуаны. Задержанный признался, что в лесу возле дачного участка он выращивал коноплю с целью дальнейшего изготовления и употребления. Во время осмотра дачного участка милиционеры изъяли еще 86 г уже готового наркотика.В отношении минчанина было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.Видео ГУВД Мингорисполкома