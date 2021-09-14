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  2. Минчанин выращивал коноплю в лесу около своей дачи

Минчанин выращивал коноплю в лесу около своей дачи

49-летний житель столицы выращивал в лесном массиве коноплю, сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".

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Оперативники задержали мужчину. У него обнаружили и изъяли один килограмм марихуаны. Задержанный признался, что в лесу возле дачного участка он выращивал коноплю с целью дальнейшего изготовления и употребления. Во время осмотра дачного участка милиционеры изъяли еще 86 г уже готового наркотика. 

В отношении минчанина было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. 

Видео ГУВД Мингорисполкома
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