Ночью в одном из могилевских баров у 31-летнего местного жителя похитили кошелек с 500 долларами, 25 тысячами российских рублей и 150 белорусскими рублями. Это произошло, когда потерпевший на несколько минут отошел от своего столика, оставив без присмотра кошелек.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:
– Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившему причастен 27-летний минчанин, который с приятелем приехал в областной центр по служебным вопросам. Вечером после рабочего дня молодые люди решили расслабиться и отправились в бар, где распивали спиртное. Потом минчанин, проходя мимо чужого столика, обнаружил лежащий на сиденье кошелек. Парень незаметно забрал его, после чего рассчитался в баре своей карточкой и быстро покинул заведение вместе с приятелем. На следующий день молодые люди отправились домой, в столицу.
Сейчас похищенное частично изъято и возвращено владельцу, который никак не ожидал, что его недолгая отлучка будет так дорого стоить.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Опубликовано:
909
Минчанин в могилевском баре забрал чужой кошелек с крупной суммой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович