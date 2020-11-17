Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали жителя столицы, который совершал хищение конфет из магазина, пишет БЕЛТА.
Сообщение о краже в Советское РУВД поступило от сотрудников одного из торговых объектов. Они обнаружили, что со стеллажа в торговом зале пропало несколько упаковок конфет.
– После изучения записей с камер видеонаблюдения сыщики установили личность похитителя. Им оказался 29-летний минчанин. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния, – отметили в ГУВД Мингорисполкома.
Краденые сладости злоумышленник перепродавал, вырученные деньги тратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила около 300 рублей.
Действиям подозреваемого будет дана правовая оценка.
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Минчанин украл из магазина конфет на 300 рублей
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович