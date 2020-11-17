Минчанин украл из магазина конфет на 300 рублей

Сообщение о краже в Советское РУВД поступило от сотрудников одного из торговых объектов. Они обнаружили, что со стеллажа в торговом зале пропало несколько упаковок конфет.– отметили в ГУВД Мингорисполкома.Краденые сладости злоумышленник перепродавал, вырученные деньги тратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила около 300 рублей.Действиям подозреваемого будет дана правовая оценка.