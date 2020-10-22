Речь идет о происшествии во дворе дома на улице Восточной в столице, где 16 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие, сообщается в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.
Сотрудники милиции снимали происходящее на видеокамеру и предупреждали людей о неправомерности их действий. В какой-то момент к правоохранителям подошел мужчина, который нецензурно выражался в их адрес и выбил из рук одного из сотрудников видеокамеру. После этого убежал. Задержать нарушителя помешали другие участники несанкционированного массового мероприятия, один их которых распылил перцовый газ в лицо сотрудника милиции.
"Вчера, 21 октября, скрывшийся мужчина, 43-летний минчанин, был задержан у себя дома. Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство", – говорится в сообщении.
Видео: МВД
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Минчанин стал фигурантом уголовного дела за выбитую из рук сотрудника милиции видеокамеру
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