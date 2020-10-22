Минчанин стал фигурантом уголовного дела за выбитую из рук сотрудника милиции видеокамеру

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Сотрудники милиции снимали происходящее на видеокамеру и предупреждали людей о неправомерности их действий. В какой-то момент к правоохранителям подошел мужчина, который нецензурно выражался в их адрес и выбил из рук одного из сотрудников видеокамеру. После этого убежал. Задержать нарушителя помешали другие участники несанкционированного массового мероприятия, один их которых распылил перцовый газ в лицо сотрудника милиции., – говорится в сообщении.Видео: МВД