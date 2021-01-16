Минчанин с инвалидностью ушел из дома и пропал

Мужчина ушел из дома 4 января, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее такое уже случалось, он пропадал, но все решалось благополучно. В ориентировке отмечается, что он может находиться на вокзалах и рынках городов страны.На вид разыскиваемому 50–55 лет, рост 165–170 см. Волосы темные, есть лобные залысины. Мужчина был одет в длинную синюю куртку с желто-зелеными полосками, зеленый свитер, серые спортивные штаны.Тех, кому известно местонахождение гражданина, изображенного на фото, просят сообщить об этом в Первомайское РУВД столицы. Телефоны для обращений: 8 (029) 800-33-31, 8 (029) 326-55-39, 102.Фото: Telegram-канал "Разыскивает милиция"