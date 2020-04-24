Минчанин разрабатывает сервис по «оцифровке» братских могил и воинских захоронений

1305 в Беларуси и 224 в России — столько братских могил уже оцифрованои занесено в базу бесплатного онлайн-сервиса «Помним». Создатели проекта уверены, что такая база поможет многим найти своих родственников и почтить их память.

— Я и мои коллеги занимаемся оцифровкой данных, выезжая на места расположения братских могил. Мы все фотографируем на месте, переписываем имена с братских могил, а после заносим в общедоступную базу. Уже после на онлайн-сервисе pomnim.online можно получить к ним доступ, — рассказывает руководитель проекта Константин Начаткин, который, к слову, решил создать проект после того, как потратил пять лет на поиски мест захоронений братьев и сестер своего отца, пропавших во время Великой Отечественной Войны.

С идеей развития сервиса, который поможет найти места захоронений родственников, как у нас в стране, так и за рубежом — в России и Украине, —команда участвовала в конкурсе социальных проектов Social Weekend.

— Помимо братских могил и воинских захоронений\мы уже успели внести местонахождение гражданских кладбищ трех стран — 80 000, а также загрузили около 60 000 фамилий воинов Великой Отечественной войны. Каждый может найти своих родственников и внести информацию о них, фотографию — все это можно сделать самостоятельно на сайте, — продолжает Константин Начаткин. — Пока украинских братских могил в сервисе нет — этот вопрос в разработке. Занимаемся оцифровкой братских могил нашей страны и России.

Главная польза сервиса — это то, что каждый может внести данные о своих бабушках и дедушках, которые участвовали во Великой Отечественной войне, чтобы данные не потерялись для будущих поколений. Кстати, сейчас, в преддверии 75-летия Великой Победы, пользователи уже начали активно добавлять данные в раздел «Стена памяти», фото о своих родственниках, военных и гражданских. Так «в цифре» сохраняется память о предках.

— В последние месяцы посещаемость онлайн-сервиса выросла: сейчас это порядка 100 000 человек. Плюс ко всему в последнее время оставили 20 000 заявок на поиски мест захоронений родственников. Многие даже не знают, где примерно может быть захоронение. В лучшем случае владеют данными о полном имени. Но люди хотят найти воинов или даже иногда просто гражданского человека. И мы помогаем им с поиском — конечно, бесплатно. Каждый может оставить заявку на поиски, — подчеркивает автор проекта. — Кто-то, если захочет, может стать волонтером, который будет заниматься сбором данных. Мы же пока за свои средства ездим по разным местам в поисках воинских захоронений. Если информация по запросу найдена, то человек, который искал родственника, сможет увидеть это место. Мы оплачиваем за свой счет лишь работу за оцифровку. Это, конечно, немалые суммы. Планируем запустить кампанию по сбору средств на работу сервиса. Но это будет не просто сбор, а что-то интересное, что людям будет полезно, а вырученные за это средства пойдут на внесение всех братских могил и воинских захоронений Беларуси, России и Украины в сервис.