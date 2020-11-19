Безработный житель столицы опубликовал в одной из соцсетей скриншот карты с обозначением места проживания начальника райуправления, сообщает МВД.
Правоохранители пояснили, что 20-летний неработающий минчанин разместил в сети скриншот карты и подкрепил это оскорбительными фразами в адрес милиционера. Спустя некоторое время парень удалил публикацию, но было уже поздно.
Сотрудники ГУСБ МВД установили личность подозреваемого. Теперь фигурант раскаивается и приносит свои извинения начальнику РУВД.
Действиям минчанина, который уже, кстати, привлекался к административной ответственности за участие в протестной акции, будет дана правовая оценка.
На днях в Молодечно задержан еще один автор угроз милиционерам. 47-летний житель райцентра признался, что писал оскорбления и угрозы в состоянии алкогольного опьянения. О содеянном сожалеет. Ранее мужчина уже был оштрафован за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Теперь в отношении него вновь составлен административный протокол за участие в очередном протесте, его водворили в ИВС.
Видео: МВД
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Минчанин разместил в сети адрес начальника Центрального РУВД
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