Инцидент произошел вблизи белорусско-украинской границы. По оперативной информации Пинским пограничным нарядом поста Трушево там был задержан неизвестный.
Официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим рассказал:
– Житель Минска пытался скрыться от уголовного преследования путем незаконного пересечения границы из Беларуси в Украину. За попытку нарушения госграницы он будет привлечен к административной ответственности и впоследствии передан сотрудникам правоохранительных органов. Содействие жителю столицы в незаконном пересечении границы оказывал 27-летний житель деревни Ласицк Пинского района. Он также задержан. В октябре 2020 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение пограничного законодательства. Задержанный находится под стражей, и в этот раз он будет привлечен к более строгому наказанию.
Фото: tops.gpk.gov.by/pinsk
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Минчанин пытался скрыться от уголовного преследования в Украине
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