Минчанин пытался сдать несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

24-летний житель столицы обманывал людей, предлагая им несуществующее жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
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Безработный парень размещал объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир и просил сразу перечислить залог. На полученные деньги он делал ставки.
Во Фрунзенское РУВД Минска поступило четыре заявления от граждан, которые перечислили неизвестному лицу залог за аренду квартиры, но ключи так и не получили. В числе потерпевших оказался и 20-летний гражданин Китая, который при встрече передал мошеннику 600 долларов.
– Оперативники установили, что деньги получал 24-летний безработный минчанин. Молодой человек размещал на онлайн-площадках объявления о сдаче несуществующих квартир: фотографии он находил в интернете, а адреса выдумывал. Всех, кого заинтересовало предложение, он уверял, что нынешние жильцы съедут через месяц, а залог нужен, чтобы точно не упустить хорошее предложение. Получая от «квартиросъемщиков» суммы по 300 и более долларов США, парень составлял договор-расписку и обещал вернуть все в случае, если заселение сорвется. На эти деньги минчанин делал ставки: если выигрывал – то действительно возвращал всю сумму. А если проигрывал – то в фоторедакторе создавал чек о переводе средств и заверял собеседников: деньги сбросил, они придут в течение трех дней. Так и не дождавшись поступления средств, потерпевшие обратились к правоохранителям, – пояснили в милиции.
По данным фактам проводится проверка, возбуждено уголовное дело.