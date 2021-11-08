Минчанин пытался сдать несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

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Безработный парень размещал объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир и просил сразу перечислить залог. На полученные деньги он делал ставки.Во Фрунзенское РУВД Минска поступило четыре заявления от граждан, которые перечислили неизвестному лицу залог за аренду квартиры, но ключи так и не получили. В числе потерпевших оказался и 20-летний гражданин Китая, который при встрече передал мошеннику 600 долларов.– пояснили в милиции.По данным фактам проводится проверка, возбуждено уголовное дело.