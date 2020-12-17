Минчанин поссорился с бывшей супругой и на эмоциях повредил служебное авто

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В ОДС Московского РУВД Минска позвонила женщина и сообщила, что ее бывший супруг ведет себя неадекватно.Когда милиционеры приехали, мужчина испугался и вышел в окно. Квартира находится на первом этаже. Правоохранители стали принимать заявление у женщины, ее бывший супруг понял это и решил отомстить. Он бросил пакет молока в стекло служебной машины, после чего подошел к транспорту и ключами от квартиры выцарапал нецензурное слово на капоте. Утром следующего дня минчанина задержали.Подозреваемый объяснил, что служебный автомобиль он повредил из-за того, что разозлился на свою бывшую возлюбленную, которая в канун его дня рождения вызвала на него сотрудников милиции.К слову, мужчина работает директором на одном из столичных предприятий и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК – действиям минчанина будет дана правовая оценка.