33-летний житель столицы выцарапал нецензурное слово на авто милиции из-за ссоры с бывшей женой, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В ОДС Московского РУВД Минска позвонила женщина и сообщила, что ее бывший супруг ведет себя неадекватно.
Когда милиционеры приехали, мужчина испугался и вышел в окно. Квартира находится на первом этаже. Правоохранители стали принимать заявление у женщины, ее бывший супруг понял это и решил отомстить. Он бросил пакет молока в стекло служебной машины, после чего подошел к транспорту и ключами от квартиры выцарапал нецензурное слово на капоте. Утром следующего дня минчанина задержали.
Подозреваемый объяснил, что служебный автомобиль он повредил из-за того, что разозлился на свою бывшую возлюбленную, которая в канун его дня рождения вызвала на него сотрудников милиции.
К слову, мужчина работает директором на одном из столичных предприятий и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК – действиям минчанина будет дана правовая оценка.
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Минчанин поссорился с бывшей супругой и на эмоциях повредил служебное авто
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