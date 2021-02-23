Минчанин получил месяц ареста за злостное хулиганство в Серебрянке

Из материалов дела следует, что гражданин 2003 года рождения в нетрезвом виде находился в общественном месте и совершил как минимум десять ударов ногами и руками по автомобилю. Причиненный вред оценен в 440 рублей. Кроме того, молодой человек нанес как минимум один удар по другой машине, причинив вред на сумму 248 рублей.Фигурант признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества, совершенных повторно (злостном хулиганстве). Речь о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 339 УК Беларуси.По приговору суда (не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован) с парня также будет взыскано в пользу потерпевших суммарно 688 рублей имущественного вреда.