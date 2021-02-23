Суд Ленинского района Минска назначил наказание в виде ареста сроком на один месяц парню, который повредил автомобили на улице Малинина в столичном районе Серебрянка, сообщает пресс-служба Мингорсуда.
Из материалов дела следует, что гражданин 2003 года рождения в нетрезвом виде находился в общественном месте и совершил как минимум десять ударов ногами и руками по автомобилю. Причиненный вред оценен в 440 рублей. Кроме того, молодой человек нанес как минимум один удар по другой машине, причинив вред на сумму 248 рублей.
Фигурант признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества, совершенных повторно (злостном хулиганстве). Речь о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 339 УК Беларуси.
По приговору суда (не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован) с парня также будет взыскано в пользу потерпевших суммарно 688 рублей имущественного вреда.
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Минчанин получил месяц ареста за злостное хулиганство в Серебрянке
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Фото: Александр КУШНЕР