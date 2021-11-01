Минчанин похитил золотые украшения из квартиры бывшей сожительницы

За помощью к правоохранителям обратилась 29-летняя минчанка. Она пояснила, что из дома пропали две пары золотых сережек и два золотых кольца.Милиционеры установили, что изделия из квартиры похитил 50-летний бывший сожитель заявительницы. Известно, что у пары есть общий ребенок. Навещая его, мужчина и совершил кражу.Минчанин рассказал, что он хорошо знал, где именно его бывшая сожительница хранит золото. По словам фигуранта, он остро нуждался в деньгах, поэтому решился на кражу. Похищенное сдал в ломбард.Сумма причиненного ущерба – более 920 белорусских рублей. В отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело за кражу.