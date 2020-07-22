Минчанин похитил у столичной организации более 70 тысяч руб.

В Минске задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в присвоении крупной суммы денег, принадлежавших фирме, на которую он работал.





Мужчина работал по устной договоренности в компании, занимающейся поставкой алкогольной продукции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Представляясь одним из учредителей вышеуказанной организации, подозреваемый совершал «бестоварные сделки» с другой столичной компанией, оформляя при этом товарно-транспортные накладные, однако на самом деле товар в адрес организации не поставлялся», – рассказали в столичной милиции.

Деньги, которые фирма отчисляла за товар в адрес поставщика, мужчина обналичивал через другую организацию путем начисления дивидендов, завышения заработной платы одному из директоров, а также перечисления денежных средств в адрес ИП.

За три месяца такой деятельности фигурант причинил ущерб на сумму более 74 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.