Минчанин похитил у родителей супруги 6100 долларов США и проиграл их в казино

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Они недосчитались 6100 долларов США.– пояснили в ГУВД Мингорисполкома.Задержанный пояснил, что играл в рулетку. Он работает поваром в объекте общепита, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.Видео ГУВД Мингорисполкома