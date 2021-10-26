Минчанин похитил у родителей супруги 6100 долларов США и проиграл их в казино

Семейная пара обратилась в милицию и сообщила о том, что из дома исчезла крупная сумма денег. Об этом сообщают в Telegram-канале "Милиция Минска".
Они недосчитались 6100 долларов США.
– Столичные оперативники установили, что к преступлению причастен 24-летний зять заявителей. Парень на протяжении полугода выносил из квартиры родственников деньги, которые проигрывал в казино, – пояснили в ГУВД Мингорисполкома.
Задержанный пояснил, что играл в рулетку. Он работает поваром в объекте общепита, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.
Видео ГУВД Мингорисполкома