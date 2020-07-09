Минчанин похитил из мастерской 17 ноутбуков

С заявлением о пропаже ноутбуков и зарядных устройств во Фрунзенское РУВД Минска обратился представитель мастерской по ремонту компьютерной техники.





В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель столицы, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Было установлено, что незадолго до хищения подозреваемый посещал мастерскую, он собирался приобрести зарядное устройство для своего ноутбука. А спустя две недели поздно вечером он проник в помещение мастерской и похитил 17 ноутбуков и 25 зарядных устройств.













Причиненный ущерб составил более 6000 рублей. Все похищенное имущество было найдено в гараже у фигуранта.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.