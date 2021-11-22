Минчанин перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто

По предварительной информации, вечером в минувшее воскресенье пешеход нарушил ПДД и спровоцировал ДТП. Мужчина, будучи за рулем автомобиля «Фольксваген», на пересечении улиц Уральская и Фроликова сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора.В результате аварии пострадавшего госпитализировали. По факту ДТП начата проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома