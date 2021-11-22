SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Минчанин перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто

Минчанин перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто

21 ноября в Минске произошло ДТП. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.


По предварительной информации, вечером в минувшее воскресенье пешеход нарушил ПДД и спровоцировал ДТП. Мужчина, будучи за рулем автомобиля «Фольксваген», на пересечении улиц Уральская и Фроликова сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора.

В результате аварии пострадавшего госпитализировали. По факту ДТП начата проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы