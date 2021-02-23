Правоохранители Советского РУВД Минска задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошеннических действий, передает БЕЛТА.
– Минчанин входил в доверие к гражданам и под различными предлогами брал у них в долг имущество и деньги. Одним из пострадавших оказался 64-летний сосед задержанного, у которого последний под предлогом покупки гаража одолжил 3 тыс. долларов, пообещав вернуть денежные средства в кратчайшие сроки, однако свои обязательства не выполнил. В дальнейшем он взял у соседа строительную технику и велосипед, которые реализовал, – добавили в ГУВД Мингорисполкома.
На данный момент в милицию обратились пятеро граждан, пострадавших от действий злоумышленника. Ущерб составил около 10 тыс. долларов. Мужчина рассказал, что все полученные средства тратил на личные нужды.
До этого он привлекался к уголовной ответственности за подобные мошеннические действия. Материалы проверки переданы в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям жителя столицы дана правовая оценка.
Правоохранители полагают, что число обманутых людей может быть большим. Гражданам, пострадавшим от действий мужчины, необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (пер. Я.Коласа,3) или по телефонам 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 239-67-89, 8 (029)107-69-57 или 102.
Фото: БЕЛТА
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Минчанин обманул доверчивых граждан почти на 10 тысяч долларов
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