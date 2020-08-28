Минчанин нашел контакты участкового инспектора и угрожал ему. Материалы проверки – в СК

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Оперативники вычислили, что угрозы исходили от 29-летнего жителя столицы. Контакты сотрудника он нашел в одном из телеграм-каналов, где пользователи призывали отправлять правоохранителям сообщения негативного характера. По словам мужчины, он поддался виртуальному лозунгу и в состоянии алкогольного опьянения решил ему последовать.В итоге минчанина задержали. Он признался, что его утверждения были ошибочны, и раскаялся в содеянном.Материалы проверки переданы следователям, которые в ближайшее время дадут правовую оценку действиям мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.МВД напоминает, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые в том числе через интернет, предусмотрена ответственность.