В ночь с первого на второе ноября около 1 часа ночи сотрудник спецбатальона Департамента охраны МВД вышел осмотреть охраняемое здание, когда на него напал неизвестный и ударил кулаком в грудь, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства. Им оказался 31-летний житель Минска. Мужчина сообщил, что перед прогулкой по городу выпил литр водки, и именно опьянение стало причиной нападения на милиционера, охранявшего Белтелерадиокомпанию.
Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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Минчанин напал на милиционера, охранявшего Белтелерадиокомпанию, – возбуждено уголовное дело
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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