Минчанин напал на милиционера, охранявшего Белтелерадиокомпанию, – возбуждено уголовное дело

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Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства. Им оказался 31-летний житель Минска. Мужчина сообщил, что перед прогулкой по городу выпил литр водки, и именно опьянение стало причиной нападения на милиционера, охранявшего Белтелерадиокомпанию.Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.