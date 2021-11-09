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  2. Минчанин нанес удары кулаком двум прохожим

Минчанин нанес удары кулаком двум прохожим

Вблизи столичной станции метро "Каменная Горка" неизвестный парень ударил двух девушек. Об этом сообщают в Telegram-канале минской милиции. 

Архивное фото

На место прибыли правоохранители и задержали хулигана. 

– Оперативники установили, что в тот день 25-летний молодой человек отдыхал в кафе со своей подругой. Между ними произошла эмоциональная ссора. Парень решил выместить злость на прохожих – ударил повстречавшихся ему по пути девушек. Одна получила удар в живот, а ее подруга, которая поспешила на помощь, – в лицо. Затем хулиган направился в сторону гипермаркета, где его задержали сотрудники милиции, – пояснили в ГУВД.

Известно, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. 

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Ранее он уже был судим по аналогичной статье. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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