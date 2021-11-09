Минчанин нанес удары кулаком двум прохожим

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На место прибыли правоохранители и задержали хулигана.– пояснили в ГУВД.Известно, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.