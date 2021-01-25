Минчанин на охоте случайно застрелил егеря

По данным следствия, ночью 22 января 59-летний житель Минска, находясь в лесном массиве на территории Дятловского района, во время охоты выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился, отсутствуют ли по близости люди.В результате действий подозреваемого 46-летнему егерю Дятловского лесхоза было причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте происшествия.Следователем проведен осмотр места происшествия с привлечением специалиста, зафиксирована следовая картина, назначен ряд исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области, допрошен подозреваемый.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигуранта задержали.Фото: СК