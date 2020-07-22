Минчанин арендовал каршеринговые авто, чтобы обворовывать их

С заявлением в милицию обратились представители каршеринговой компании, которые сообщили, что из нескольких автомобилей были похищены наборы инструментов и запасные колеса.





В результате оперативной работы сотрудниками милиции был установлен подозреваемый. Им оказался неработающий 34-летний житель Минского района.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, мужчина арендовал автомобили, используя персональные данные своей родственницы. На протяжении нескольких недель он совершил несколько хищений из каршеринговых машин. Предметом интереса злоумышленника были запасные колеса и наборы инструментов.





Всего было совершено семь краж на общую сумму более 2000 рублей. Часть украденного фигурант успел продать.





Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы переданы в СК.