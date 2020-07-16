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Минчанин 4 года незаконно скупал лом цветного металла

В Минске за незаконную скупку цветного металла задержали 42-летнего жителя столицы.


«К правоохранителям поступила информация о том, что один из жителей Первомайского района столицы занимается незаконной заготовкой лома цветных металлов», - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе проверки на территории частного дома было обнаружено более 250 килограммов меди, латуни и алюминия общей стоимостью более 1500 рублей.




Установлено, что незаконным бизнесом официально нигде не работающий минчанин занимался на протяжении около четырех лет.

Сейчас правоохранителями осуществляется подготовка дела об административном правонарушении по статье «Незаконная предпринимательская деятельность».

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