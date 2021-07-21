Минскэнерго опубликовало график отключений горячей воды в августе

На официальном сайте РУП «Минскэнерго» появился график отключений горячей воды в столице в августе. Приводим список домов и улиц.
В пресс-службе предприятия напомнили, что горячую воду отключают «для подготовки тепловых сетей города Минска к работе в зимних условиях».
Делать это будут в несколько этапов: с 4, 10 и 17 августа. Как отметили в «Минскэнерго», «в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток». Есть ли в списке ваш дом? Проверяйте.
С 4 августа горячую воду отключат по следующим адресам: д. Боровая, 2, 3, 6; Калиновского 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40 к. 1 ,40 к. 2, 40 к. 3, 40 к. 4, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к.2, 50, 50а, 50к.2, 52, 54 к. 1, 54 к. 2, 54 к. 3, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74а, 74 к. 1, 74 к. 2, 76, 78, 80 к. 1, 80 к. 2, 82 к. 1, 82 к. 2, 113а, 115, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 57 к. 1, 57 к. 2, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73 к. 1, 73 к. 2, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 39, 47, 65, 89, 4, 12, 55, 55а, 77а, 105а, 111, 111а, 111б; Карбышева 2, 7к.2, 9к.2, к.3, 13, 25, 42к.2, 50, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 7, 9, 11, 42, 44, 48, 48 к. 1; Кедышко 24, 26, 26б, 28; Независимости пр. 123 к. 2, 123 к. 3, 125, 127, 129 к. 2, 131 к. 1, 131 к. 2, 133, 135, 137 к. 1, 137 к. 2, 139, 141 к. 1, 141 к. 2; 143 к. 1, 143 к. 2, 145, 147 к. 1, 147 к. 2, 149, 151а, 151 к. 1, 151 к. 2, 153 к. 1, 153 к. 2, 155 к. 1, 155 к. 2, 157, 125а, 137а, 137б, 151а, 117а, 119, 121, 123, 129 к.1; Славинского 3, 5, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25а, 33к.1, 11, 45, 1 к. 4, 1 к. 1, 1 к. 2,1 к. 3; Седых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 54, 66, 40, 42, 66а; Тикоцкого, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 38, 40, 42, 46 к. 1, 46 к. 2, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 12, 30, 44, 52, 9, 57, 59, 46а; Филимонова, 69.
С 10 августа: Голубева,29; Громова,28; д. Богатырево — ул.Полесская 3, 5, 7, 9; 11 ж.д. п. Озерцо; Есенина 21, 119к.1,2, 66, 68, 76, 136, 119к.3; Лобанка 94, 81, 109 Монтажников 10, 12, 14, 20, 19, 27, 35, 37, 4-й пер. Монтажников 8, Рафиева 55, 60, 64, 88, 88а, 90; Слободская,2, Сухаревская 19, 33, Шаранговича 45, 53, 55, 57, 20, 22, 25, Школьная 16.
С 17 августа: Аэродромная 9а, Витебская 11, 21, 21а, Гебелева, 1, 3, 5, 7, Грибоедова 4, 10, 1, Замковая 27а, Заславская 11 к.1,2, 13, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 15, 29, Кальварийская 2, 4, 16, 4а, 3, 5, 1, 3а, Коллекторная 32, 11, 10, 20, 20а, Короля 9а, 13, 17, 19, 4, 6, 8, 14а, 18, 20, 26, 7, 47а, 9, 3а, 23, 12, 16, Максима Танка 34а, 1а, 20, 2, 4, 6, 140, 12, 16, 24, 30 к1,2, 34к.1,2, 36 к.1,2, Машерова пр. 43, 80, Мельникайте 3, 9, 2, 4, 6, 14, 5, 7, 13, Немига 42, 30, Обойная 10, 8, 7, Освобождения 10, Панфилова 2, Раковская 36, 38, 27, 23, Репина 4, Романовская слобода 1, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 5, 7а, 28, Сухая 4, 6, 8, 28, 3, 21б, Тимирязева 2, 4, 8, 10, Чехова 3, Шорная 18, 17.
«Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298 27 27, 298 27 37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 373 35 24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ», – добавили в пресс-службе предприятия.
«Минскэнерго» приносит извинения за причиненные неудобства.
Фото: pixabay.com
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Минскэнерго опубликовало график отключений горячей воды в августе
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