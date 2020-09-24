На действия участников несанкционированных акций стали активно жаловаться жители Минска, сообщили в пресс-службе МВД. Только за последние сутки на 102 поступило несколько сотен звонков.
– Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси просят убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих. Своими действиями правонарушители не позволяют минчанам вовремя добираться на работу, возвращаться домой, препятствуют проезду общественного транспорта, автомобилей коммунальных и экстренных служб города. В том числе мешают милицейским патрулям оперативно выезжать и пресекать семейные скандалы, прибывать к местам преступлений, – отметили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что чаще всего людей призывают выходить на улицы и блокировать дороги в часы пик, чтобы создать иллюзию массовости:
– Провокации доставляют большие проблемы обычным гражданам. Ни одно обращение не останется без внимания, милиция будет реагировать на все правонарушения.
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Минчане массово жалуются на действия участников несанкционированных акций
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ