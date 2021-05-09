Минчане и гости города поделились, почему для них 9 мая не просто день в календаре

Также Светлана Саванчук рассказала, что прошел войну брат ее матери. Сегодня женщина старается отыскать информацию о семейном герое:С позитивным настроем вместе с семьей пришел на площадку возле Национальной библиотеки Игорь Бобок. На войне у него погиб прадед, поэтому отдать дань памяти тем, кто прошел войну и кто погиб на ней, – задача номер один:С детьми пришла и Анна Рахманько. Они отмечают праздник каждый год – и исключением не стал и этот., – рассказывает девушка.