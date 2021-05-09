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  2. Минчане и гости города поделились, почему для них 9 мая не просто день в календаре

Минчане и гости города поделились, почему для них 9 мая не просто день в календаре

Светлану Саванчук я приметила еще в парке Победы в очереди за солдатской кашей. Женщину было трудно не заметить: на груди – красивая патриотическая бутоньерка, в руках – пилотка советского солдата.  


– Купила головной убор для четырехлетнего внука, –поясняет женщина. Я пришла сюда одна, всегда обязательно праздную День Победы. В этом году приехала отмечать к детям, ведь сама из Брестчины. 9 мая для меня – День гордости за подвиг, который совершили наши предки, Беларусь – страна-победитель. Конечно, в этот день скорблю и о погибших воинах. Но праздник все же носит радостный окрас для всей моей семьи. Помню, как родители встречали его. Жили хоть и в скромности, но накрывали огромные столы, соседи выносили кто что имел и праздновали Победу. 

Также Светлана Саванчук рассказала, что прошел войну брат ее матери. Сегодня женщина старается отыскать информацию о семейном герое:

– Немного информации нашла в архивах, но впереди еще большая работа. К сожалению, я его никогда не видела. Поэтому считаю нужным сейчас найти как можно больше фактов, ведь его уже нет в живых. Мама же рассказывала, что она на войне выжила чудом. Ее деревню не сожгли, а вот соседние тронула фашистская рука. 



С позитивным настроем вместе с семьей пришел на площадку возле Национальной библиотеки Игорь Бобок. На войне у него погиб прадед, поэтому отдать дань памяти тем, кто прошел войну и кто погиб на ней, – задача номер один: 

– Нужно поддерживать добрую традицию праздника Дня Победы чтить память героев. Не терплю актов вандализма, которые встречались, например, на моей родине (Игорь родом из Украины). Не понимаю, как может рука подняться облить памятник советскому солдату краской. Современное поколение должно понимать, чего стоила Победа. Поэтому я с радостью сегодня показываю и рассказываю об этом своему сыну Марку. 

С детьми пришла и Анна Рахманько. Они отмечают праздник каждый год – и исключением не стал и этот.

– У меня воевал дедушка. Он вернулся, выжил, получил много медалей. Праздник Великой Победы – память, гордость за свою родину. И это наш святой долг –о нем помнить. К тому же площадки очень интересно устроены, детям скучать не пришлось, – рассказывает девушка. – Круче всего был БТР «Буханка», – спешит поделиться впечатлениями сын Анны Богдан. – Я все-все излазил и даже посигналил. 

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Фото: Алексей МАТЮШ
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