Минчан приглашают стать донорами

– отметили в центре.В основном нужна кровь IV группы с положительным резус-фактором. Сейчас ее запас критичен.Предварительная запись проводится с 12:00 до 16:00 в рабочие дни с понедельника по пятницу.Телефоны: +375 17 239-59-13, +375 29 190-97-484 (для доноров крови); +375 17 239-59-12 (для доноров компонентов крови). Адрес: г. Минск, ул. Уральская, 5 (УЗ «6-я городская клиническая больница», к. 8, Городской центр трансфузиологии).