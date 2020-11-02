Жители столицы могут стать донорами и помочь нуждающимся, сообщает Городской центр трансфузиологии при 6-1 ГКБ.
– Из-за сложной эпидемиологической обстановки и сохраняющейся потребности в компонентах донорской крови приглашаем всех неравнодушных граждан, имеющих хорошее здоровье, приобщиться к сдаче крови, – отметили в центре.
В основном нужна кровь IV группы с положительным резус-фактором. Сейчас ее запас критичен.
Предварительная запись проводится с 12:00 до 16:00 в рабочие дни с понедельника по пятницу.
Телефоны: +375 17 239-59-13, +375 29 190-97-484 (для доноров крови); +375 17 239-59-12 (для доноров компонентов крови). Адрес: г. Минск, ул. Уральская, 5 (УЗ «6-я городская клиническая больница», к. 8, Городской центр трансфузиологии).
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Минчан приглашают стать донорами
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ