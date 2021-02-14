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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Предпринимательская инициатива, грибные леса и старая церковь Николая Чудотворца – узнали, чем примечательна живописная деревня под Воложином

Милые сердцу Филипинята

В Воложинском районе целое созвездие живописных деревень с трогательными названиями: Кутенята, Алещенята и Филипинята... Морозная пора не помешала нам заехать в самую крупную из упомянутых деревню. Знакомимся с Филипинятами, что в 12 километрах от Воложина.

Храм святого Николая Чудотворца 1871 года признан республиканской историко-культурной ценностью.

Немного истории и деловой хватки

Справки энциклопедии утверждают, что деревеньки возникли еще в XIX веке и принадлежали одному из последних потомков рода Тышкевичей — графу Альфреду Тышкевичу. Неподалеку протекает Западная Березина. Много леса и ручейков с чистой родниковой водой, которой испокон веков пользовались местные жители. Когда-то населенный пункт был центром Филипинятского сельсовета, потом относился к Забрезскому, а сейчас принадлежит Городьковскому. На подъезде к деревне виден красивый храм Святителя Николая Чудотворца, построенный еще в 1871 году. Зимой здесь немноголюдно. Кто-то поехал к детям в городскую квартиру, кто-то остался в родном селе досматривать хозяйство. Население в основном составляют жители пенсионного возраста. Дорога к домикам хорошо расчищена — обязательно пять раз в неделю к жителям приезжает автолавка. 

Автомагазин Воложинского райпо приезжает в Филипинята около полудня.

Анна Садовская, председатель Городьковского сельсовета, рассказала:

— Филипинята — красивая, не очень холмистая местность. Окружают деревню леса, которые богаты в сезон грибами и ягодами. В прошлом году было много даров природы, грибников. В целом отдыхающих гораздо больше приехало из-за эпидемиологической ситуации.

Раньше здесь были школа-восьмилетка, библиотека, клуб, колхоз и необходимая для жизни инфраструктура. Сегодня в деревне пустующих домов нет. Близость Западной Березины и райцентра привлекает дачников. Насчитывается 34 дачи, а постоянно в Филипинятах проживают 70 человек, в том числе 27 трудоспособных, 37 пенсионеров и 6 детей. За деревней были выделены желающим новые земельные участки под строительство индивидуальных домиков. Два уже построены, еще три дачи планируются к возведению. 

Анна Францевна в беседе подчеркнула, что деревня отличается своей деловой инициативой. Например, в бывших колхозных мастерских действует цех по производству пеллет из соломы. Продукция востребована как в Беларуси, так и за границей, потому что ее назначение достаточно широкое: используют под топливо для обогрева домов, а также как комбикорм, подстилку для скота и гранулы для домашней живности.

— А еще в бывшем здании школы расположен цех по изготовлению корма для рыб. Выкупил строение житель Воложина Андрей Ушацкий. Предприниматель использует произведенную продукцию для выращивания прудовой рыбы в арендованных им водоемах. В административном здании бывшего колхоза «Победа» Александр Стрельцов организовал цех по изготовлению пластиковых окон и дверей. Кроме того, в ближайшей деревне Алещенята появился зоопитомник, в котором отзывчивые люди принимают, лечат бездомных животных, а потом пристраивают их в добрые руки, — добавила председатель сельсовета. 

Эта тема заслуживает отдельного репортажа, и мы обещаем весной приехать к семейной паре, занимающейся благим делом. Стучимся в хаты к зимующим филипинянкам — пожилым жительницам Вере Амельченко и Ирине Бороховской. 

Азия ни при чем

Никакой связи с азиатским государством и с филиппинцами у жителей Филипинят, конечно же, нет. Зато есть своя легенда, почему местность стала именоваться именно так. Пенсионерка Вера Михайловна, всю жизнь проработавшая в деревне учителем, поделилась версиями происхождения названия:

— По разговорам местных жителей, здесь когда-то на хуторке обосновался первый поселенец, которого звали Филиппом. У него родились дети. Потом они выросли, создали семьи и построили свои дома. Селение разрасталось — так и нарисовались Филипинята. Про Кутенята говорят, что это название пошло от слова «кут» — «уголок». Про Алещенята мне известно, что там рос орешник, лещина. Скорее всего, от этого и произошло название. С 1921 по 1939 год это была польская территория: в каждом населенном пункте имелось по сельской школе. Здание учебного учреждения в Филипинятах с металлической крышей неплохо сохранилось, хотя ему уже почти век. Школа наша проработала с 30-х годов прошлого столетия до 2003 года. 

По словам Веры Михайловны, сегодня местные детишки ездят учиться в Саковщину. В Городьках находится очень сильная школа-сад, принимающая 170 детей из 16 деревень. Мы узнали, что ГУО «Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа» под руководством директора Татьяны Чабай признано лучшей образовательной структурой в Воложинском районе.

Разговорились с 84-летней Верой Амельченко о ее жизни в Филипинятах. Оказывается, она родом из Хойникского района. После окончания пединститута в Гомеле приехала в эти края в 1960-м по распределению и осталась:

— Работала учительницей немецкого и русского языков. Познакомилась с парнем, за него и вышла замуж. Родили дочку и сына. Уже и внуки у меня взрослые есть. Хозяйство когда-то большое держали: коров, свиней и кур. В лучшие времена в Филипинятах было больше ста дворов, фермы, ФАП, магазин. Муж был ветеринаром. С утра до вечера хлопотал с животными: что дома, что в колхозе. И на пенсии трудился, а в свободное время ходил на рыбалку и охоту… Теперь живу одна: много читаю, из-за пандемии никуда не выезжаю, хотя надо было в Воложинскую районную больницу ехать на операцию. Но вирус вмешался в планы. В бытовых вопросах нареканий у меня нет. Пенсии хватает, на зиму выписала дров. Автолавка, соцработник и родные привозят лекарства и продукты. 

Вера Амельченко за чтением классиков литературы.

Доброта спасет мир

Некоторые ученики Веры Михайловны пошли по ее стопам и выбрали педагогику. В Филипинятах живет Ирина Бороховская — в прошлом учительница начальных классов местной школы. На руках у Ирины Иосифовны играет озорной черный щенок. Коренная филипинянка поглаживает пригретого в доме Жучка и рассказывает:

— Я послевоенная, родилась в 1947 году. В семье было восемь детей. Мой отец организовывал первый сельсовет в Филипинятах, потом работал в колхозе. Деревня наша в советские годы была большая — тянулась до леса. В колхоз «Победа» входило десять деревень… В такую заснеженную пору, как сегодня, мы брали большие сани и самодельные лыжи и ехали после уроков кататься с горки. Беззаботное было время! Неподалеку (в поселке Славенске) есть старый храм, в котором мы традиционно 22 мая организуем большой праздник, посвященный Николаю Угоднику. 

Ирина Бороховская и ее любимый щенок Жучок.

У нашей собеседницы лежат на столе рисунки внучек-школьниц. Рассматриваем их художества и интересуемся, часто ли приезжают к ней дети.

— Конечно, все лето с удовольствием проводят каникулы внучки Дарья и Мария. Здесь им раздолье…

Выходим на улицу посмотреть на два больших креста, которые стоят неподалеку от дома Ирины Иосифовны. Жительница пояснила:

— В войну здесь была партизанская зона, и многие жители поддерживали подпольщиков, когда те заходили в деревню. В этом месте было захоронение воинов Великой Отечественной. Известно, что потом их останки вывезли в общую солдатскую могилу. А люди память героев чтят, как и тех многих уроженцев Филипинят, что погибли от немецких захватчиков. 

Ирина Бороховская машет рукой соседу Анатолию Садовскому, который переехал в отцовский дом из Молодечно и занялся на пенсии пчеловодством. Мужчина рассказал, что не первый год зимует в деревне и в город ехать не хочет. Он тоже, как и Ирина Иосифовна, недавно приютил собаку. По глазам хозяина и его питомца, весело виляющего хвостом, видно, что для простого человеческого счастья нужна самая малость. 

Анатолий Садовский много лет занимается пчеловодством.

shimuk@sb.by
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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