Предпринимательская инициатива, грибные леса и старая церковь Николая Чудотворца – узнали, чем примечательна живописная деревня под Воложином

Храм святого Николая Чудотворца 1871 года признан республиканской историко-культурной ценностью. Храм святого Николая Чудотворца 1871 года признан республиканской историко-культурной ценностью.

Немного истории и деловой хватки

Автомагазин Воложинского райпо приезжает в Филипинята около полудня. Автомагазин Воложинского райпо приезжает в Филипинята около полудня.

Азия ни при чем

Вера Амельченко за чтением классиков литературы. Вера Амельченко за чтением классиков литературы.

Доброта спасет мир

Ирина Бороховская и ее любимый щенок Жучок. Ирина Бороховская и ее любимый щенок Жучок.

Анатолий Садовский много лет занимается пчеловодством. Анатолий Садовский много лет занимается пчеловодством.

Справки энциклопедии утверждают, что деревеньки возникли еще в XIX веке и принадлежали одному из последних потомков рода Тышкевичей — графу Альфреду Тышкевичу. Неподалеку протекает Западная Березина. Много леса и ручейков с чистой родниковой водой, которой испокон веков пользовались местные жители. Когда-то населенный пункт был центром Филипинятского сельсовета, потом относился к Забрезскому, а сейчас принадлежит Городьковскому. На подъезде к деревне виден красивый храм Святителя Николая Чудотворца, построенный еще в 1871 году. Зимой здесь немноголюдно. Кто-то поехал к детям в городскую квартиру, кто-то остался в родном селе досматривать хозяйство. Население в основном составляют жители пенсионного возраста. Дорога к домикам хорошо расчищена — обязательно пять раз в неделю к жителям приезжает автолавка., рассказала:Раньше здесь были школа-восьмилетка, библиотека, клуб, колхоз и необходимая для жизни инфраструктура. Сегодня в деревне пустующих домов нет. Близость Западной Березины и райцентра привлекает дачников. Насчитывается 34 дачи, а постоянно в Филипинятах проживают 70 человек, в том числе 27 трудоспособных, 37 пенсионеров и 6 детей. За деревней были выделены желающим новые земельные участки под строительство индивидуальных домиков. Два уже построены, еще три дачи планируются к возведению.Анна Францевна в беседе подчеркнула, что деревня отличается своей деловой инициативой. Например, в бывших колхозных мастерских действует цех по производству пеллет из соломы. Продукция востребована как в Беларуси, так и за границей, потому что ее назначение достаточно широкое: используют под топливо для обогрева домов, а также как комбикорм, подстилку для скота и гранулы для домашней живности.— добавила председатель сельсовета.Эта тема заслуживает отдельного репортажа, и мы обещаем весной приехать к семейной паре, занимающейся благим делом. Стучимся в хаты к зимующим филипинянкам — пожилым жительницам Вере Амельченко и Ирине Бороховской.Никакой связи с азиатским государством и с филиппинцами у жителей Филипинят, конечно же, нет. Зато есть своя легенда, почему местность стала именоваться именно так. Пенсионерка Вера Михайловна, всю жизнь проработавшая в деревне учителем, поделилась версиями происхождения названия:По словам Веры Михайловны, сегодня местные детишки ездят учиться в Саковщину. В Городьках находится очень сильная школа-сад, принимающая 170 детей из 16 деревень. Мы узнали, что ГУО «Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа» под руководством директора Татьяны Чабай признано лучшей образовательной структурой в Воложинском районе.Разговорились с 84-летней Верой Амельченко о ее жизни в Филипинятах. Оказывается, она родом из Хойникского района. После окончания пединститута в Гомеле приехала в эти края в 1960-м по распределению и осталась:Некоторые ученики Веры Михайловны пошли по ее стопам и выбрали педагогику. В Филипинятах живет Ирина Бороховская — в прошлом учительница начальных классов местной школы. На руках у Ирины Иосифовны играет озорной черный щенок. Коренная филипинянка поглаживает пригретого в доме Жучка и рассказывает:У нашей собеседницы лежат на столе рисунки внучек-школьниц. Рассматриваем их художества и интересуемся, часто ли приезжают к ней дети.Выходим на улицу посмотреть на два больших креста, которые стоят неподалеку от дома Ирины Иосифовны. Жительница пояснила:Ирина Бороховская машет рукой соседу Анатолию Садовскому, который переехал в отцовский дом из Молодечно и занялся на пенсии пчеловодством. Мужчина рассказал, что не первый год зимует в деревне и в город ехать не хочет. Он тоже, как и Ирина Иосифовна, недавно приютил собаку. По глазам хозяина и его питомца, весело виляющего хвостом, видно, что для простого человеческого счастья нужна самая малость.