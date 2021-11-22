Милонов: поведение Европы не назовешь иначе, как декорациями нового европейского фашизма

Депутат государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов при посещении лагеря беженцев на белорусско-польской границе возмутился поведением европейцев и заметил, что такое поведение не назовешь иначе, как декорациями нового европейского фашизма.
- Я часто соприкасаюсь с европейскими политиками. Они приезжают в Россию с жесткими требованиями – немедленно разрешить отдельные европейские права. Они финансируют фестивали ЛГБТ, требуют легализации однополых браков и много-много другого. Мне казалось, что европейская аристократия настолько стала мягкой и толерантной, что просто не может себя так вести. Это с некоторыми корректировками можно привести как декорации нового европейского фашизма. Мы видели детей, которых заливали слезоточивым газом! Как так? Я сам до конца не верил. Но то, что мы видим здесь и сейчас – это конвульсия, Чейн-Стокское дыхание Европы. Они умирают, потому что боятся. Поляки ведь не доноры Евросоюза: они никому денег не дают, а сами получают. Бояться, что придут курды и будут есть их хлеб. А ведь спокойно могли бы, если бы хоть чуть-чуть отличались человеколюбием, посадить этих людей на автобусы, в вагоны и довезти до Германии. Ведь беженцы не хотят оставаться в Польше, они польскую «мову» не особо понимают. Отвезли бы, так нет! Стоят здесь. Это поступок, за который многим европейцам стыдно. Я уже послал видео, как заливают газом маленьких детей знакомым и коллегам в Европарламент. Они не могут ничего сказать и понять, как те, кто присягал Европе на верную толерантность ведут себя, как дикие собаки. Честное слово, выглядят, как охранники в фашистском лагере, - сказал Виталий Милонов в сторону польских силовиков.