SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Милонов: польские силовики не смогут оправдаться перед Богом за приказания бить детей

Милонов: польские силовики не смогут оправдаться перед Богом за приказания бить детей

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов при беседе с журналистами о ситуации с беженцами на белорусской границе обратился к польским силовикам и дал критическую оценку их действий:

Подписаться


– Я глубоко убежден, что большинство польских военных и полицейских, если они поляки, конечно, добрые и нормальные люди, которые ходят по воскресеньям в церковь и не приемлют европейские так называемые ценности новой этики. Я уверен, что им стыдно за то, что они делают. Они выполняют приказ разжиревших однополых лидеров из Брюсселя и Люксембурга. Ведь это нормальные парни с семьями и детьми, а выполняют эти мерзкие и гадкие приказы. В конце концов, надо уже определиться, потому что на небесах они будут отвечать за то, что сейчас делают. Они не смогут оправдаться приказаниям бить детей. Господь все видит.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы