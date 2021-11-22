Милонов: польские силовики не смогут оправдаться перед Богом за приказания бить детей

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов при беседе с журналистами о ситуации с беженцами на белорусской границе обратился к польским силовикам и дал критическую оценку их действий:
– Я глубоко убежден, что большинство польских военных и полицейских, если они поляки, конечно, добрые и нормальные люди, которые ходят по воскресеньям в церковь и не приемлют европейские так называемые ценности новой этики. Я уверен, что им стыдно за то, что они делают. Они выполняют приказ разжиревших однополых лидеров из Брюсселя и Люксембурга. Ведь это нормальные парни с семьями и детьми, а выполняют эти мерзкие и гадкие приказы. В конце концов, надо уже определиться, потому что на небесах они будут отвечать за то, что сейчас делают. Они не смогут оправдаться приказаниям бить детей. Господь все видит.